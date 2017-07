Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo delle carceri italiane. La vita nelle carceri risulta quanto mai difficile a causa delle strutture spesso fatiscenti ed insalubri, celle anguste, sovraffollamento, poche possibilità di formazione. A Cagliari, due ex detenuti del carcere di hanno ottenuto un risarcimento danni da parte dello Stato in quanto detenuti in condizioni disumane: le celle erano piccolissime a tal punto da non consentire il movimento, le ore d’aria poche, meno di quattro ore al giorno, come era poco il tempo dedicato alla socialità.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 15 luglio 2017: risarcimento per due ex detenuti di Cagliari.

Il Tribunale civile di Cagliari si è pronunciato con sentenza, basandosi sull’articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario, articolo introdotto dopo la condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. In base a tale articolo, i detenuti che si trovano ancora in carcere possono avere una riduzione della pena pari ad un giorno ogni dieci giorni di pena già scontata. Per i detenuti che hanno finito di scontare la pena, invece, possono avere un risarcimento in danaro pari ad 8 euro per ogni giorno di detenzione trascorso in condizioni non conformi. I due ex detenuti di Cagliari hanno scontato una pena pari a 13 e 12 mesi, e si sono rivolti al Tribunale per denunciare le precarie condizioni di detenzione. Ad essi, lo Stato italiano dovrà pagare un risarcimento danni pari a 2886 euro per il detenuto che ha scontato 13 mesi di pena, e pari a 2.472 euro per l’altro detenuto.