Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip. Dopo la smentita di Belen Rodriguez arriva anche quella di Andrea Iannone. Il pilota di Moto GP ha voluto porre fine ai pettegolezzi secondo cui lui e Belen starebbe vivendo un periodo di crisi. Pubblicando una sua foto su Instagram, in cui appare con gli occhi chiusi mentre le mani di Belen lo accarezzano.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip ad oggi 15 luglio 2017.

Andrea è però stufo dei tanti commenti che appaiono sotto i post del suo profilo social, così ha chiesto ancora una volta ai suoi follower di cambiare atteggiamento.”Ciao a tutti, penso che scrivere e parlare di cose estremamente personali e private sotto un post che non c’entra nulla con il vostro discorso, discussioni al quanto fuori luogo… penso che certi argomenti meritano assoluto silenzio per rispetto delle persone ‘citate’. Capisco che la mia è una pagina pubblica dove tutti posso scrivere e esporre la propria opinione ma penso anche che c’è sempre un limite”, ha scritto in un altro post.

“Fin quando parlate di me nel bene o nel male io accetto i vostri pensieri, giusti o sbagliati che siano perché capisco che ognuno ha la libertà di pensiero, in fondo se una persona non è libera di scrivere ciò che pensa cosa si vive a fare??? Detto ciò vi invito ad evitare determinate discussioni che non portano a niente. Buona serata. Ah: dato che qualcuno si chiede se sono rilassato rispondo dicendo che sono molto rilassato e felice”, ha poi concluso.