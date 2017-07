Easy Driver, anticipazioni di oggi 15 luglio 2017: in viaggio a Termoli! Nuovo appuntamento con il programma Easy Driver. Questa settimana, eccezionalmente, Easy Driver andrà in onda oggi sabato 15 luglio, alle 10.45 su Rai1. Si andrà in Molise, a Termoli, sulle rive dell’Adriatico. Insieme a Veronica Gatto e Roberta Morise, si scoprirà il suo antico borgo, circondato da alte mura fortificate che arrivano fino al mare. Si visiterà anche l’entroterra Molisano e a Montagano si farà la conoscenza di Matilde Caterina, artista dialettale che a settanta anni si è riscoperta attrice come “zia di Checco Zalone”. Si approderà anche sulla spiaggia di Borgo Vecchio, per rivivere le antiche tradizioni legate al mare, con il gruppo folkloristico “A Shcaffètte”.

Infine, si farà tappa al lago artificiale di Guardialfiera che, realizzato su una diga artificiale, offre un panorama davvero suggestivo. Roberta sarà al volante di una berlina tedesca molto intelligente: la nuova BMW Serie 5 che è spinta da un motore tremila diesel a 6 cilindri da 265 cavalli. Anche Veronica guiderà una tedesca che a intelligenza non scherza: la Nuova Volkswagen Golf equipaggiata di un motore due litri diesel da 150 cavalli.