Elisa Isoardi, le ultime news gossip ad oggi 15 luglio 2017. Le prime reazioni dopo le foto su Chi

Elisa Isoardi, le ultime news ad oggi 15 luglio 2017. Le foto pubblicate dal settimanale ‘Chi‘ che ritraggono Elisa Isoardi mentre bacia sulla bocca un uomo che non è il fidanzato ufficiale Matteo Salvini hanno lasciato tutti di stucco. Dal giorno della pubblicazione del servizio sul magazine di Alfonso Signorini la conduttrice Rai non ha dichiarato nulla. Neanche il leader della Lega ha voluto commentare le immagini di quello che sembra a tutti gli effetti un tradimento.

Come riporta Tgcom, la Isoardi avrebbe condiviso sul social il post di un amico contente parole che potrebbero essere collegate a quanto accaduto. “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo”, si leggerebbe nella cartolina. Scorrendo invece il profilo Facebook di Elisa salta subito all’occhio un post del 3 luglio, risalente quindi a prima dello scoop. “Come cambiano le cose… è proprio vero che, come dice mia mamma, ‘dopo un tempo, ne viene un altro….'”, aveva scritto la mora piemontese. Così come un altro post dell’8 luglio, con il quale Elisa ha condiviso la poesia di Frida Kahlo dal titolo ‘L’amore non basta per amare’. Comunque i due diretti interessati non hanno rilasciato nessun commento.