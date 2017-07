Federica Pellegrini, le ultime news gossip ad oggi, sabato 15 luglio 2017

Federica Pellegrini, le ultime news gossip: la Pellegrini parla della vita privata. Dopo la storia d’amore con Filippo Magnini, Federica Pellegrini è single, come ha fatto capire nel corso di un’intervista al giornale La Stampa. Alla viglia dei Mondiali di Budapest la Pellegrini ha risposto anche a qualche domanda sulla sua vita privata, facendo sapere di essersi presa una pausa dal punto di vista sentimentale e di essere concentrata solamente sul nuoto.

Federica Pellegrini, le ultime news gossip ad oggi, 15 luglio 2017: le dichiarazioni a La Stampa.

Federica Pellegrini ha così commentato questo momento della sua vita: “No comment. La mia vita privata è in pausa e comunque ora è più privata che mai. Ma non sto nascondendo nulla, c’è solo nuoto. Sto ferma e aspetto di capire”, ha detto. Come mai sui giornali si dice che ha una storia con il suo allenatore Matteo Giunta, che tra l’altro è il cugino dell’ex Filippo Magnini? “Perché è facile, fin troppo comodo. Hanno tante foto con noi, come è naturale, tagliano pure gli altri dall’ inquadratura e poi Matteo è figo quindi si presta al gossip ideale”, spiega lei. Nel futuro di Fede, comunque, una famiglia c’è. “Per me c’è tempo, credevo di essere quasi arrivata lì poi, dopo la batosta a Rio, ho deciso che non volevo smettere e semplicemente l’orizzonte è cambiato. Voglio una famiglia e l’avrò, al momento giusto”, ha concluso.