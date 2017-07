Torna la Formula 1 in questo fine settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna 2017. Si tratta della decima tappa del Mondiale di Formula 1, dopo il Gran Premio d’Austria dello scorso fine settimana, dove trionfò Vallteri Bottas. In conclusione della gara della scorsa settimana, Bottas è arrivato primo davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo è terzo, Kimi Raikkonen quinto. Raikkonen ha chiuso in quinta posizione. Al sesto posto c’è Grosjean, seguono Perez, Ocon, Massa e Stroll. Vediamo qual è la classifica aggiornata ad oggi. Vettel è primo con 171 punti. In seconda posizione c’è Hamilton con 151 punti. Bottas è terzo con 136 punti. Al quarto posto c’è Ricciardo con 107 punti. Raikkonen è quinto con 83 punti. Seguono Perez con 50 punti, Verstappen con 45 punti, Ocon con 39 punti, Sainz con 29 punti e Massa con 22 punti.

Formula 1, Bottas primo nelle prime prove libere.

Ieri si sono tenute le prime prove libere, e sul podio si è piazzato Bottas. Secondo posto per la Mercedes di Hamilton e terza posizione per la Red Bull di Verstappen. Seguono Ricciardo e le Ferrari di Raikkonen e Vettel.

Oggi, invece, alle ore 14 ci saranno le qualifiche, che saranno trasmesse su Sport F1 Hd. Domani, alle ore 14, in diretta su Sport F1 Hd.