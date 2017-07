Giffoni Film Festival, il programma e gli eventi di oggi, 15 luglio 2017: la collaborazione con Save The Children. Ha avuto inizio ieri la 47ª edizione del Giffoni Film Festival. Quest’anno il Festival e Save the Children saranno insieme per i bambini, ed infatti oggi, sabato 15 luglio 2017, verrà presentata la nuova partnership con Save The Children. L’attore Francesco Montanari ed il regista Francesco Apolloni, a partire dalle 16.15 presenteranno il nuovo progetto del Giffoni Film Festival e di Save The Children.

Giffoni Film Festival, il programma di sabato 15 luglio 2017.

A parlare dell’iniziativa è la direttrice dei Programmi Italia-Europa Raffaela Milano: “Siamo felici di poter annunciare questa importante partnership con il Giffoni Film Festival, che da anni promuove con impegno l’accesso dei bambini alla cultura. Il lavoro che svolgiamo sul campo ci ricorda ogni giorno che è necessario continuare a lottare affinché i tanti bambini in condizioni di svantaggio socio-economico abbiano l’opportunità di sviluppare i propri talenti e aspirazioni. Con questa nuova collaborazione saremo fianco a fianco nel promuovere l’accesso alla cultura per tutti i ragazzi”. Saranno inoltre presenti 100 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni che hanno avuto l’opportunità di superare la condizione di povertà sviluppando le proprie capacità.

Tra gli altri appuntamenti di oggi, sabato 15 luglio alle ore 17, ricordiamo la proiezione nella sala Alberto Sordi dell’episodio speciale di Maggie & Bianca Fashion Friends “Operazione Parigi”.