Il Segreto, le trame e le anticipazioni della settimana dal 17 al 22 luglio 2017: Rosario sospetta che Nicolas abbia ucciso Mariana

Il Segreto, le anticipazioni e le trame della prossima settimana: il sospetto di Rosario. Il Segreto torna lunedì 17 luglio 2017 con il nuovo orario estivo: la soap di Canale 5 sarà trasmessa a partire dalle ore 18.45. Vediamo quali sono le news e le anticipazioni delle puntate che vedremo la prossima settimana, da lunedì 17 a sabato 22 luglio 2017. Brutte notizie a Puente Viejo: nonostante il cadavere di Mariana sia poco riconoscibile, riescono tuttavia ad identificare la donna grazie ad alcuni effetti personali. L’intero paese è in lutto e si prepara per i funerali. Rosario cade nella disperazione più nera: la perdita dell’amata figlia è di quanto peggiore potesse capitarle. Rosario inizia a sospettare che ad aver ucciso la sua Mariana sia stato proprio Nicolas…

Il Segreto, le trame e le anticipazioni della settimana dal 17 al 22 luglio 2017: Camila confessa…

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Cristobal fa chiudere Eulalia in manicomio: l’uomo scopre dell’alleanza della zia con Donna Francisca, e cerca di “neutralizzarla”. Elias è in carcere, e Camila si chiede perché le abbia raccontato tante menzogne. Decide, così, di andare in carcere a trovarlo, ma durante la visita il chimico cerca di strangolare la donna, che per fortuna riesce a scappare. Camila cerca di non dire nulla a Hernando, ma alla fine confessa…