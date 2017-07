Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 15 luglio 2017. Oggi sabato 15 luglio 2017 ci sarà un nuovo appuntamento con Lineablu, con Donatella Bianchi, in onda alle 14 su Rai1, sarà un viaggio a Lipari, l’isola più estesa dell’arcipelago delle Eolie. L’importanza della raccolta differenziata per la salvaguardia del territorio: sulla spiaggia di Canneto, con un gruppo di ragazzi, le attività di pulizia straordinaria delle spiagge lungo le coste dell’isola. Bianco e nero, due facce della stessa medaglia: in mare, a Punta Castagna, i grandi giacimenti di pomice e ossidiana, un tempo fondamentale motore economico dell’isola.

Uno stupendo contrasto tra il bianco della pomice e il nero del magma: sempre a Punta Castagna, ad una profondità compresa tra i 10 e i 50 metri, un’ “inedita” immersione su una distesa di sabbia bianca, proveniente dalle cave di pomice, alla scoperta della straordinaria ricchezza di vita di questi fondali. Un percorso a ostacoli per un destino segnato: in mare, nel suggestivo contesto di imponenti falesie bianche, tra Punta le Grotticelle e Punta di Ponente, un interessante stato dell’arte del processo di istituzione dell’area marina protetta, ormai imprescindibile strumento di valorizzazione e gestione delle risorse naturali marine.

Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 15 luglio 2017: viaggio nell’isola di Lipari!

La fame degli uomini contro la fame degli animali: in mare, di notte, la pesca al totano e lo sciopero dei pescatori “contro” i delfini che, puntualmente, si avvicinano alle reti per mangiare molluschi e pesci prima ancora che possano essere issate a bordo. Sull’isola di Vulcano, con Fabio Gallo ed il direttore dell’INGV – Palermo, le attività di sorveglianza ed i campionamenti di gas fumarolici dal cratere e dalla pozza di fango sulla spiaggia.