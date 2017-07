Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi, 15 luglio 2017

Michelle Hunziker, un fine settimana immersa nel verde delle Alpi. Michelle Hunziker è tornata in città dopo una breve vacanza al mare, ed adesso sta trascorrendo un nuovo fine settimana fuori Milano con il marito Tomaso e con le bambine. Michelle nei giorni ha postato un’immagine in cui bacia teneramente il marito, e ha scritto: “Estate, un bicchiere d’acqua gelata, un bel bacino e la giornata decollaaaa! Buon weekend!”. Nella giornata di oggi, sabato 15 luglio 2017, la showgirl ci ha rivelato come trascorrerà questo fine settimana: Michelle è nelle Valli Orobiche, ed ha postato una foto in cui si vede un incantevole paesaggio verde.

Michelle Hunziker, le news gossip ad oggi: la visita ad Aurora.

Negli scorsi giorni, Michelle Hunziker è andata a casa di sua figlia Aurora. Le due sono molto legate ed hanno un rapporto speciale. Spesso, si divertono a realizzare e a postare sui social divertenti video di cui sono le protagoniste. Nell’ultimo video postato, la bella conduttrice di Striscia la notizia va a trovare Aurora nel suo monolocale. Michelle avrebbe dovuto prendere solo un caffè a casa della figlia, ma si è trattenuta oltre tre ore. Aurora ha iniziato a studiare, nonostante le continue chiacchiere della mamma, finché non arriva la nonna, che prima prende le difese della nipote, poi inizia a chiacchierare con la figlia in tedesco!

Michelle Hunziker, il simpatico video a casa della figlia Aurora.

L’incontro di tre Generazioni…🤣🤣 Oggi partecipazione straordinaria della Nonna Ineke Hunziker…Buona serata ❤️❤️❤️ @therealauroragram #generations Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 14 Lug 2017 alle ore 10:26 PDT