Sereno variabile, anticipazione di domenica 16 luglio 2017. Nuovo appuntamento domani domenica 16 luglio 2017 con Sereno Variabile Estate. Due ridenti e vivaci località balneari della costa laziale saranno le protagoniste della puntata di “Sereno Variabile Estate”, in onda domenica 16 luglio alle 13.45 su Ra2. Guidati come di consueto da Osvaldo Bevilacqua si visiteranno Sperlonga e Terracina, noti centri di vacanze e villeggiatura in provincia di Latina.Il tour inizierà dal centro antico di Terracina, che conserva importanti vestigia dell’epoca romana e condurrà sulla spiaggia, dove durante l’estate si può assistere a numerosi eventi sportivi e dove è possibile praticare un gran numero di attività e giochi, dal tennis, al rugby, alla pallavolo.

Sereno variabile, anticipazione di domenica 16 luglio 2017: tappa a Sperlonga e Terracina!

Dopo una sosta per un aperitivo con frutta fresca, spazio ai prodotti tipici locali, come la mozzarella di bufala, i salumi, l’olio e, naturalmente, il pesce, quotidianamente sbarcato dai pescherecci sulle banchine del porto canale. E poi l’incontro con un giovanissimo mastro gelatiere che realizza squisiti gelati artigianali utilizzando materie prime di qualità provenienti dal territorio.Raggiunta Sperlonga, Osvaldo si perderà tra i bianchi vicoli del centro storico e poi, una volta in spiaggia, visiterà il sito archeologico che conserva i ruderi della Villa imperiale di Tiberio, una grande residenza un tempo ornata con pregevoli statue ispirate al mito e alla leggenda di Ulisse. Infine, camminando sui sentieri del Parco Regionale Riviera di Ulisse affacciati sul mare, si assisterà alla liberazione di due animali curati dal locale Centro Recupero Animali Selvatici: un falco pecchiaiolo e un riccio.