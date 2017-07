Tagli capelli corti, medi e bob di tendenza: tutti gli styling e tagli di tendenza dell'estate!

Tagli capelli medi e bob di tendenza estate 2017. Scopriamo anche oggi le novità tagli di capelli per l’estate 2017. Tra i tagli di capelli di tendenza ci sono i bob in tutte le declinazioni, dal wob al long bob, un taglio di capelli versatile e fresco, che in estate si arricchisce di effetti di luce e giochi di decolorazione con le babylights, che mescolano tono su tono vari colori e sfumature. Splendido taglio bob con schiariture tono su tono quello della bellissima attrice Jasmine Trinca, ospite in questi giorni al Giffoni Film Festival 2017.

Tagli bob con onde e styling raccolti per l’estate 2017.

La bella Jasmine ha scelto un taglio di capelli medio corto, un lob, medio corto, portato con effetto wavy, che beneficia delle ondulazioni e dei giochi di colore più chiari. Le babylights sono di grande tendenza per l’estate 2017 e donano al lob un’allure chic e moderna. Molto di tendenza anche gli styling raccolti, come quello sfoggiato a Giffoni dalla bellissima attrice. Anche la frangia è un altro must capelli in ogni stagione, ed è capace di donare quel tocco in più ad ogni taglio ma anche quella particolarità distintiva per ogni viso di donna, e di regalare più brio al nostro wob dell’estate!

Il look di Jasmine Trinca al Giffoni Film Festival 2017.