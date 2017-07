Temptation Island 2017: anticipazioni di lunedì 17 luglio 2017

Temptation Island 2017: anticipazioni. Il 17 luglio 2017, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island 2017. Questa volta, saranno partecipi tutte le coppie rimaste nel programma, e per loro, sarà il momento di compiere importanti scelte in merito al loro futuro. Valeria Bigella, che ha versato non poche lacrime per il suo fidanzato Alessio per abbia voluti siglare la parola fine al suo rapporto. Nicola e Sara presentano una situazione che non da cenni di miglioramento a causa del rapporto con i reciproci tentatori e anche per loro pare che l’avventura nel programma sia giunta al termine. Eppure, non vi è certezza del fatto che si siano separati. Al contrario, si pensa che il loro rapporto ancora non sia definitivamente concluso. Infatti, i due ragazzi si sarebbero dati appuntamento al di fuori del programma per discutere, a telecamere spente, dei loro reciproci comportamenti, giustificando eventuali errori di entrambi.

Temptation Island 2017: ecco cosa è successo tra Ruben e Francesca.

Dopo diversi giorni trascorsi separati, Ruben e Francesca abbandoneranno il programma tornando a casa insieme, ancora fidanzati. In queste ultime ore, però, sul web sta circolando una notizia che annuncerebbe la fine della loro relazione: La coppia, infatti (secondo le ultime dichiarazioni riportate da ‘Il Vicolo delle news’) si sarebbe detta ‘addio’. A creare tale perplessità è un recente commento rilasciato su Instagram da un ragazzo (si presume sia un parente di Ruben). Quest’ultimo ha scritto pubblicamente le testuali parole: “Fai sapere a Francesca che a Ruben, mio cugino, non importa più niente di lei”. Commento rivolto a Selvaggia la quale ha ribattuto una risposta al ragazzo scrivendo: “annunciare queste cose non è un bel gesto, credo che questi siano fatti propri. Sarà pur vero che si siano lasciati ma tu non avresti dovuto comportarti in questa maniera”.