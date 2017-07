Temptation Island 2017 Ed. 4: le ultime news su Veronica e Antonio

Temptation Island 2017: crisi tra Veronica e Antonio? Veronica e Antonio, altra coppia si Temptation Island 2017 ha mostrato i primi cenni di crisi dopo che il fidanzato ha manifestato nuovamente le sue insicurezze sul loro rapporto. Tutto nasce dal rapporto che Antonio ha con le madri dei suoi due bambini e con la maggiore partecipazione che vorrebbe da parte della sua fidanzata che, intanto si è molto avvicinata al tentatore Camillo Agnello (ex corteggiatore di Uomini e Donne). Le cose stanno prendendo una brutta piega per la coppia che sembrava essere finora quella meno in pericolo di tutte. Il tutto è iniziato quando Veronica ha parlato della loro vita privata con il primo ragazzo single del villaggio. La conoscenza tra il tentatore e Veronica è poi continuata.

Temptation Island 2017: il tutto sembra giungere al capolinea.

A Temptation Island la situazione si fa poi incandescente quando Antonio si avvicina sempre più alla tentatrice Jessica. “Io non sarei mai riuscita ad avere tanta complicità con una persona in così poco tempo”, sbotta la ragazza che stavolta sembra davvero esausta. Antonio, dall’altra parte, ribadisce le difficoltà che prova nel rapporto con lei e che coinvolgono il rapporto con i suoi figli e con le sue ex e loro madri. Veronica è senza parole e non riesce neppure a piangere, si dice solo totalmente delusa da questi comportamenti. I due protagonisti, che hanno scelto di mettersi alla prova per testare la profondità del loro legame, si sono scontrati con l’insofferenza di lei, che vede il passato del suo fidanzato come una minaccia al loro rapporto. Quale sarà il futuro di Veronica Bagnoli e Antonio Lenti in seguito alla partecipazione a Temptation Island 2017?