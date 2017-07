Uomini e Donne: aria di matrimonio tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Uomini e Donne: profumo di fiori d’arancio tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Procede a meraviglia la relazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due sono inseparabili e in autunno andranno a convivere. Nel frattempo non nascondono di sognare il matrimonio, che potrebbe arrivare nel giro di qualche anno. “È una cosa di cui già parliamo. Per adesso resta un sogno. Ma è sicuramente il nostro sogno” ha rivelato la Perrotta. Ecco quanto dichiarava l’ex tronista qualche giorno fa: “È una vita che faccio sfilate indossando abiti da sposa, a un certo punto non ne potevo anche più. Lui mi ha fatto tornare la voglia di indossare quell’abito, non per una sfilata, ma nella realtà. Il mio matrimonio me lo immagino così: una grande festa. Tutti ubriachi e felici. Ma non capiterà a stretto giro”.

Interrogata sulla possibilità di diventare mamma, Rosa è apparsa più cauta: “Sono in preventivo”. E Pietro ha aggiunto che “il progetto a breve termine è prendere casa insieme a Rosa per andare a convivere”. I due innamorati vanno d’amore e d’accordo. L’unico difetto di lui? “Ammetto che ha una tranquillità che quasi mi snerva”, dichiara la Perrotta.