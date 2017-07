Uomini e Donne, Grande Fratello Vip 2017: ecco alcuni dei possibili concorrenti

Uomini e Donne: ecco alcuni dei possibili concorrenti per il prossimo appuntamento del GF vip. Mancano due mesi alla messa in onda della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Alla conduzione, come l’anno scorso, ci sarà Ilary Blasi affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini. Uno dei primi nomi che sono usciti come possibile partecipante al Grande Fratello Vip è stato mesi fa quello di Claudio Sona ma la notizia poi è stata subito smentita. Negli ultimi giorni sui social è uscita la notizia che forse al Grande Fratello Vip ci sarà l’ex corteggiatore e fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa. La notizia non è stata ancora né smentita né confermata da Mario ma se dovesse partecipare non sarà nel ruolo di concorrente ma in quello di opinionista accanto ad Alfonso Signorini.

Uomini e Donne: Soleil e Rosa possibili concorrenti.

Dal Il Vicolo delle News ci giungono altre indiscrezioni. Pare che siano in lizza per un posto nella Casa più spiata d’Italia l’ex corteggiatrice Soleil Sorgé e l’ex tronista Rosa Perrotta. Gli autori del reality condotto da Ilary Blasi non vogliono rinunciare ai personaggi della corte di Maria De Filippi, dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla prima edizione di Costantino Vitagliano e Andrea Damante.