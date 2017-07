A sua immagine, anticipazioni della puntata di oggi domenica 16 luglio 2017 in onda su Rai1. L’estate è un periodo dedicato al riposo. Ma riposarsi non vuol dire soltanto eliminare il lavoro dalla vita quotidiana: può voler dire prendersi un nuovo impegno, dedicato a chi è meno fortunato di noi oppure a opere di utilità sociali. È un modo diverso di dedicare i giorni di ferie, pensando a come fare del bene.È il tema della puntata di “A Sua Immagine” in onda domenica 16 luglio alle 10.30 su Rai1. Nel corso della trasmissione saranno raccontate tante esperienze diverse: si va dalla Caritas di Viterbo, impegnata nei servizi “classici” di mensa e dormitorio, ai campi estivi di Libera – contro tutte le mafie che si dedicano invece a ristrutturare i beni confiscati ai mafiosi.

In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Paolo Beccegato, vice direttore nazionale della Caritas italiana, e il responsabile dei campi estivi di volontariato dell’associazione Libera Claudio Siciliano. Saranno loro a raccontare come si costruisce un’estate diversa all’insegna della solidarietà e dell’impegno.

Alle 10.55 la linea passa alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dalla Cattedrale di Caltabellotta (AG). La regia della ripresa televisiva è affidata a Gianni Epifani, mentre il commento è di Simona De Santis. Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio, in attesa come ogni domenica della preghiera mariana dell’Angelus recitata alle 12.00 da Papa Francesco in piazza San Pietro.