Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 16 luglio 2017: condannato un agente che picchiò un detenuto. Non sono rari gli episodi di violenza a danno dei detenuti da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Un episodio di aggressione è avvenuto al carcere Marasasi di Genova nel 2015, e l’agente aggressore è stato condannato a due anni e quattro mesi. Il detenuto aggredito era in cura psichiatrica e riabilitativa, ed era anche tossicodipendente, motivo per cui stava facendo una cura a base di metadone. Il metadone viene distribuito ai detenuti in cella, e al momento della distribuzione il detenuto si stava lavando i denti. Il regolamento non prevede che la pastiglia di metadone venga lasciata in cella, ma solo che venga consegnata a mano, per questo il detenuto non ebbe, quel giorno, la sua dose di metadone. Per questo motivo, iniziò a lamentarsi con un agente, chiedendogli se era possibile avere la pastiglia. Tra il detenuto e l’agente è scoppiata una discussione e l’agente, quando il detenuto venne fatto uscire dalla stanza per recarsi a prendere il metadone.

L’agente con cui ha avuto il diverbio lo aspettava nelle scale che collegano il piano dove si trovano le celle con quello dove il detenuto doveva andare a prendere la pastiglia. L’agente ha colpito più volte il detenuto, che ha iniziato a perdere sangue dalla testa e non solo: l’uomo riportava lividi e ferite anche al torace, alle braccia e al dorso. La psichiatra che seguiva il detenuto ha scritto ai suoi superiori e al personale medico, denunciando l’accaduto. Anche la dottoressa in servizio nella notte dell’accaduto è stata accusata “per aver consentito o effettuato controlli di triage e di visita sottoponendo le persone a trattamento inumano e in violazione della dignità”. La dottoressa a causa della prescrizione del reato non è stata condannata, ma è stata riconosciuta la sua responsabilità civile.