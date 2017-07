Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna: alle 14 la gara

Torna oggi, domenica 16 luglio 2017, la Formula 1 con il Gran Premio di Gran Bretagna 2017. Si tratta della decima tappa del Mondiale di Formula 1 dopo il Gran Premio di domenica scorsa in Austria. Con le qualifiche pre gara di ieri pomeriggio, Hamilton ha conquistato la pole position con il tempo di 1’26″600. Seguono la Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Si temeva che Hamilton, a causa di un’ inchiesta per aver ostacolato Romain Grosjean durante le qualifiche, potesse perdere la pole, ma così non è stato.

Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna: la classifica dopo il Gp d’Austria.

Ricordiamo la classifica dopo la gara di domenica scorsa. Bottas è arrivato primo davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo è terzo, Kimi Raikkonen quinto. Raikkonen ha chiuso in quinta posizione. Al sesto posto c’è Grosjean, seguono Perez, Ocon, Massa e Stroll. Vediamo qual è la classifica aggiornata ad oggi. Vettel è primo con 171 punti. In seconda posizione c’è Hamilton con 151 punti. Bottas è terzo con 136 punti. Al quarto posto c’è Ricciardo con 107 punti. Raikkonen è quinto con 83 punti. Seguono Perez con 50 punti, Verstappen con 45 punti, Ocon con 39 punti, Sainz con 29 punti e Massa con 22 punti.