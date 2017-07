Giffoni Film Festival 2017, il programma di oggi, domenica 16 luglio 2017

Giffoni FIlm Festival, al via con la magia. Parte oggi la terza giornata del Giffoni Film Festival. Quest’anno il Festival è all’insegna della magia, ed infatti ha come tema Into the magic: la manifestazione giunta alla sua 47esima edizione punta sulla magia, ed infatti uno degli eventi più attesi è infatti la proiezione di tutti i film della saga di Harry Potter.

Nella giornata di ieri è stata presentata la nuova partnership del Giffoni Film Festival con Save The Children, ed il progetto è stato presentato nel pomeriggio dall’attore Francesco Montanari e dal regista Francesco Apolloni. La direttrice dei Programmi Italia-Europa Raffaela Milano ha parlato di questa iniziativa, sottolineando che: “Il lavoro che svolgiamo sul campo ci ricorda ogni giorno che è necessario continuare a lottare affinché i tanti bambini in condizioni di svantaggio socio-economico abbiano l’opportunità di sviluppare i propri talenti”. Ieri, inoltre, c’è stata la proiezione nella sala Alberto Sordi dell’episodio speciale di Maggie & Bianca Fashion Friends “Operazione Parigi”.

Giffoni Film Festival, ecco cosa vedremo oggi, domenica 16 luglio 2017.

Nella giornata di oggi, domenica 16 luglio 2017, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro parleranno del loro esordio nel mondo del cinema con il primo lungometraggio “Mine”. Verrà proiettato, inoltre, il “Diario di una schiappa – Portatemi a casa!”, dal nono libro della serie firmata da Jeff Kinney.