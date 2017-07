Guida Tv: i programmi tv di stasera domenica 16 luglio 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di domenica 16 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Rai 1 ripropone gli episodi della terza serie di Un passo dal cielo 3, con Terence Hill. Secondo le anticipazioni ufficiali, scopriamo che Pietro è sospeso dal servizio per l’omicidio di uno degli aggressori di Natasha, ma comunque riesce a dare il suo contributo alle indagini. La ragazza, intanto, non si rassegna e va in cerca del suo bambino. Giorgio, intenzionato a sposare Chiara, è in cerca di un lavoro. Su Rai 2 vedremo la gara di Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna. Su Rai 3 andrà in onda The Reach, Caccia all’uomo: Ben viene ingaggiato da un ricco uomo d’affari, Madec, per accompagnarlo nella caccia al muflone, ma un incidente molto grave fa sì che il tutto diventi per Ben un incubo.

Guida tv di questa sera domenica 16 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro vedremo il concerto Una serata… Bella senza fine. Su Canale5 andrà in onda il film La Papessa. Su Italia 1 vedremo Mi presenti i tuoi?, un film con Robert De Niro. Greg ha ottenuto la fiducia del padre della fidanzata Pam, e deve cercare di mantenere la posizione conquistata. La7 propone il film drammatico La più grande storia mai raccontata: si parla della vita di Gesù.