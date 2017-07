Il Segreto, le anticipazioni della puntata del 17 luglio 2017

Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata di domani, lunedì 17 luglio 2017: Camila è tormentata dal suo passato. Torna la soap Il Segreto con delle nuove puntate, da domani lunedì 17 luglio 2017 a partire dalle ore 18.45 sempre su Canale 5. Vediamo le anticipazioni della puntata di domani, 17 luglio 2017. Camila sta vivendo un momento di grande tormento: si sente in colpa nei confronti del marito per essere stata vicina, in passato, al chimico Elias, che Hernando crede essere il principale sospettato della morte della prima moglie Manuela. La donna confessa il suo tormento a Don Anselmo che, però, le sconsiglia di dire la verità ad Hernando.

Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata di domani, lunedì 17 luglio 2017: Cristobal ed il piano contro Francisca.

Savero ha un duro confronto con Francisca, che intanto subisce il piano di Cristobal. Quest’ultimo ha a che fare con il colpo di stato che ha interessato tutta la Spagna e, quando scopre che il golpe è riuscito, inizia ad ordire il suo piano in primis contro Donna Francisca.