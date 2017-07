Linea Verde estate, anticipazioni di oggi domenica 16 luglio 2017: dal lago di Garda alla Val Camonica

Linea Verde estate, anticipazioni di oggi domenica 16 luglio 2017. Nella puntata di Linea Verde estate, in onda su Rai1 domenica 16 luglio alle 12.20, Federico Quaranta e Federica De Denaro percorreranno un itinerario in Valle Camonica e sul lago di Garda. In Valle Camonica Federico Quaranta visiterà un allevamento che aderisce ad un progetto che ha come scopo la salvaguardia della capra Bionda dell’Adamello e la valorizzazione del Fatulì, formaggio tipico ottenuto esclusivamente dal suo latte.

Inoltre, su uno dei meravigliosi contesti naturali che questi luoghi offrono, il conduttore di Linea Verde si avventura in una pratica che negli ultimi anni si sta sempre di più diffondendo: la potatura in tree climbing, una tecnica di arrampicata, movimento e lavoro nata per effettuare interventi mirati e selettivi sugli alberi lavorando dall’interno della chioma.

Federica De Denaro si sposta sulle rive del lago di Garda che fin dal XIII secolo sono apparse ideali per la coltivazioni dei limoni. La conduttrice di Linea Verde, negli incantevoli luoghi della costa bresciana del lago, visita una delle storiche limonaie, dove, in compagnia di un esperto, tratta il tema dell’importanza del microclima per la coltivazione di questa pianta. Federica De Denaro entrera’ poi in una vasta coltivazione di Aloe dove, insieme al medico nutrizionista Ciro Vestita, aiutera’ a scoprire le principali proprietà terapeutiche di questa preziosa pianta che può diventare un utile alleato per il nostro benessere quotidiano.