MotoGp, Gran Premio di Brno: le news, i prossimi appuntamenti, le dirette tv e le dichiarazioni di Marquez

Il MotoGp torna dal 4 al 6 agosto con il Gran Premio di Brno, in Repubblica Ceca. Scopriamo quali sono i prossimi appuntamenti del Moto Mondiale, e ricordiamo la classifica. In prima posizione troviamo Marquez con 129 punti, in seconda posizione c’è Vinales con 124 punti. Al terzo posto troviamo Dovizioso, con 123 punti, mentre quarto è Valentino Rossi, con 119 punti.

MotoGp, Gran Premio di Brno: il calendario.

Si torna in pista venerdì 4 agosto 2017 con si parte le prove libere. La prima delle prove si svolgerà alle ore 9.55, la seconda alle ore 14.05, e le prove saranno seguite in diretta su Sky. Sabato 5 agosto alle ore 9.55 ci saranno le terze prove libere, mentre le quarte si svolgeranno alle ore 13.30. Le qualifiche ci saranno alle ore 14.10, in diretta su Tv8 e su Sky. Domenica 6 agosto alle ore 14.00 ci sarà la gara, che sarà trasmessa in diretta su Tv8 e su Sky.

Moto Gp, le dichiarazioni di Marquez.

Marc Marquez nelle ultime ore ha parlato del collega Valentino Rossi, elogiando al Corriere dello Sport le sue qualità: “Lui è un grande ed è incredibile quello che sta facendo alla sua età. Lo rispetto al 100%. Per quanto riguarda il mio rapporto con lui, è di tipo professionale e credo che questa sia la cosa più importante. Per il compagno ideale di squadra Marquez ha risposto così : Se potessi scegliere vorrei mio fratello, sarebbe un sogno che si realizza. Spero che un giorno si avveri davvero. Quando Alex arriverà in MotoGp sarà un momento molto speciale, penso sarà impossibile considerarlo un pilota come tutti gli altri”.