Tagli capelli corti e medi 2017: la gallery con i 20 tagli più belli del momento

Tagli capelli 2017, le tendenza dei tagli corti per l’estate 2017. Le tendenze in fatto di tagli di capelli vogliono che i tagli più alla moda siano quelli corti o medi. Chi vuole rinnovare il look, può puntare su uno di questi tagli medi e corti, sbarazzini e frizzanti, per essere sempre alla moda! Il pixie cut è da qualche anno un assoluto must have: di questo tipo di taglio di capelli ce ne sono diverse varianti, basta che esso sia cortissimo! Si può portare con rasatura laterale, con frangetta cortissima o asimmetrica, ed uno dei colori di maggiore tendenza che valorizza questo taglio è il biondo platino.

Tagli capelli 2017, le tendenza dei tagli medi e medio corti per l’estate 2017.

Tra i tagli medio corti ci sono i sempreverdi caschetti, ma quest’anno la moda dei tagli di capelli vuole che essi siano destruttirati e scalati, voluminosi o con morbide onde. Tra i colori più graziosi e alla moda per portare questo tipo di taglio troviamo nuovamente il biondo platino, ma anche il rosso acceso o tonalità fluo come il rosa. Tra i tagli medi di tendenza troviamo il lob, stupendo in particolar modo se si punta su un effetto wavy. Il lob può essere impreziosito da frange piene, sfilzate o da ciuffi frangia, e possono essere portati con riga al centro o al lato.

Tagli capelli 2017: le tendenze dei tagli corti e medi 1 su 20