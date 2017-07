Una vita, la soap stasera, 16 luglio 2017, non va in onda: le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 luglio 2017

Una Vita, il cambio di palinsesto stasera, 16 luglio 2017. Mediaset ha annunciato un cambio di palinsesto che riguarda le seguitissime soap di Canale 5 Il Segreto ed Una vita. Il Segreto non andrà più in onda la domenica sera per questi mesi estivi di luglio ed agosto, e stasera non andrà in onda nemmeno Una Vita: su Canale 5 vedremo il film La Papessa. Una Vita andrà in onda regolarmente a partire da domani, lunedì 17 luglio 2017, su Canale 5 alle ore 14.10, mentre Il Segreto andrà in onda alle ore 18.45.

Una Vita, le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 luglio 2017.

Vediamo, ora, alcune anticipazioni della soap Una vita: scopriamo le trame della settimana dal 17 al 21 luglio 2017. Victor aiuta la sua fidanzata Maria Luisa, mentre Don Ramon rischia di venire condannato. Il nipote di Donna Susanna arriva in città, e la donna chiede a Pablo e a Donna Lonor di fare la guida turistica al nipote, ed i due restano favorevolmente stupiti dal ragazzo. Teresa, per la prima volta dopo il matrimonio, incontra Mauro. Teresa decide di non vedere più Mauro.