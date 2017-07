Al Bano Carrisi e Romina Power, le ultime news ad oggi, 17 luglio 2017

Al Bano Carrisi, le ultime news gossip al 17 luglio 2017. Al Bano Carrisi, dopo gli spiacevoli episodi di salute, sta trascorrendo una breve vacanza relax al mare con la compagna Loredana Lecciso. I due sui social hanno postato alcune foto della loro vacanza, e hanno scritto: “Relax, Puglia, Otranto, paradiso”. Ma c’è un dubbio: che con loro ci sia stata anche Romina Power? L’ex moglie del cantante ha postato, nelle stesse ore, sui social delle foto che ritraggono il mare salentino: che sia solo un caso?

Romina Power, le ultime news gossip al 17 luglio 2017.

Romina Power, intanto, al Corriere della Sera ha parlato della fine del suo matrimonio con Al Bano: “Il divorzio l’ho vissuto malissimo, come una sconfitta. Perché credevo molto nel matrimonio. In fondo il mito di Al Bano e Romina è nato perché noi due volevamo cantare insieme, fare insieme le tournée, condividere ogni cosa. Però i miei figli mi sono stati molto vicini”. I due hanno passato momenti complicati dove era difficile creare un confronto, ma adesso le cose sembrano andare meglio: Al Bano e Romina Power hanno ripreso a collaborare, almeno dal punto di vista lavorativo, ed infatti Romina ha dichiarato: “Quando smetterò di cantare? Quando smetterà anche Al Bano”.

Romina adesso ha trovato un equilibrio ed una felicità da single, e le voci su una sua nuova storia d’amore sono solo una bufala, e a quanto pare a far circolare la voce per prima è stata proprio Romina! Al Corriere della Sera ha dichiarato: “Stavolta ho gabbato io i giornalisti: mi sono fatta fotografare con un amico statunitense, poi, per scherzo, ho messo lo scatto su Instagram scrivendo sotto: “Non ci nascondiamo più” e ho aggiunto un piccolo cuore. Ci sono cascati tutti, ma lo sa perché?. Oggi si fa fatica a immaginare che una donna non più giovanissima, quasi nonna, possa stare bene da sola. Ma io sono appagata così”.