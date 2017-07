Alessia Marcuzzi, aria di crisi con Paolo? Le ultime news gossip rivelano che tra Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi Marconi ci sia aria di crisi. A rivelarlo è il settimanale Spy, secondo cui la maretta tra i due ci sarebbe perché Paolo vorrebbe fare un figlio ed Alessia no. La Marcuzzi è già mamma di Tommaso, avuto con Simone Inzaghi, e di Mia, avuta con Francesco Facchinetti: Paolo Calabresi vorrebbe un figlio loro, per allargare felicemente la famiglia.

Alessia Marcuzzi, le ultime news: aria di vacanze estive.

Alessia e Paolo come metodo anti crisi hanno scelto di viaggiare, come si nota dai social dove la conduttrice posta delle foto in cui appare con il marito. La Marcuzzi è al momento libera da impegni: l’Isola dei Famosi è finita da qualche mese, e si sono conclusi anche i Wind Summer Festival. Dopo aver passeggiato per le strade di Roma, i due sono volati a Londra con i genitori di Alessia, per poi tornare in Italia, dove sono stati al mare con Mia. Alessia, come didascalia ad una foto, ha scritto una frase romantica: “Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d’amore che domani sarò a pezzi…”. Che il rimedio scaccia crisi abbia funzionato?