Beautiful anticipazioni: il piano di Ridge, le anticipazioni di oggi 17 luglio 2017

Beautiful anticipazioni: il primo Natale di Quinn. Arriva il primo Natale di Quinn come matriarca della famiglia Forrester, ma nessun componente della famiglia accetta di festeggiare insieme a lei e ad Eric. Il patriarca, intanto, ordina a Steffy di lasciare la casa di Liam e tornare a vivere nella Villa. (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) dicono a R.J. (Anthony Turpel) che si sposeranno e lui ne è, ovviamente, felicissimo. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decidono di non passare il giorno di Natale da Eric (John McCook), a causa di Quinn (Rena Sofer). Anche Ridge vuole passare il Natale solo con Brooke e R.J.. Eric è piuttosto deluso dal fatto che la famiglia non sarà riunita come da tradizione. Intanto Bill (Don Diamont) va a fare gli auguri a Brooke e le dice che non rinuncerà mai a lei.

Beautiful anticipazioni: il piano di Ridge.

Intanto, uno strano pensiero attraversa la mente di Ridge: forse sedurre Quinn e dimostrare al padre di non potersi fidare di lei è l’unico modo rimasto per farla sparire completamente dalle loro vite e dall’azienda. Inizia così a dare vita al suo piano e, per iniziare ad avere una certa confidenza con la donna, decide di farle indossare un suo abito, peccato però che il contatto fisico e il ricordo di lei nuda sotto la doccia, creano per davvero un’atmosfera intima e non premeditata.