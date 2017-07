Cherry Season: anticipazioni di oggi lunedì 17 luglio 2017, un duro colpo per Mete

Cherry Season: anticipazioni di oggi lunedì 17 luglio 2017. “Cherry Season 2” continua ad riscuotere molto successo. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi 17 luglio 2017. Nelle scorse puntata di “Cherry Season 2” Ayaz ha detto ad Oyku perché l’ha lasciata, raccontandole del ricatto di Mete. I due giovani innamorati sono così tornati insieme. All’inizio avevano deciso di non dire nulla per decidere prima in che modo si sarebbero vendicati di Mete. Poi, però, Oyku ha deciso di affrontare Mete e durante una discussione lei lo colpisce alla testa e lui finisce in ospedale. Nella giornata di oggi 17 luglio 2017 Burcu ed Emre finalmente vengono messi al corrente su tutta la verità, dal ricatto di Mete al finto fidanzamento tra Ayaz e Isik e fino alla riappacificazione tra Oyku e Ayaz.

Cherry Season: Mete è malato.

Nel frattempo, Oyku si prepara per la sfilata a cui assisteranno importanti ospiti americani. Ma un contrattempo costringe i dipendenti della casa di moda di Onem a escogitare uno stratagemma per trattenere gli americani a Istanbul un giorno più del previsto. Intanto Bulent riceve una pessima notizia dai medici: Mete ha un tumore al cervello. Burku ed Emre sono molto felici della riappacificazione di Ayaz e Oyku ma ora a destare molta preoccupazione è Mete che ha accusato da prima degli strani malori fino ad accasciarsi a terra all’improvviso davanti ad un negozio senza riuscire a rialzarsi. E ora l’amara scoperta.