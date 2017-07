Giffoni Film Festival 2017, il programma di oggi, 17 luglio 2017

Giffoni Film Festival 2017, al via dal 14 al 22 luglio 2017. Il GIffoni Film Festival 2017 è nel pieno dello spettacolo. Questa edizione della kermesse è ricca di sorprese magiche, tutte da vivere, e non a caso il tema scelto è Into the Magic. Saranno tanti gli ospiti a giungere nella piccola e graziosa cittadina in provincia di Salerno, e tra questi spicca la diva di Holliwood Julianne Moore. All’attrice verrà consegnato il Premio Truffaut: si tratta del riconoscimento più prestigioso del Giffoni Film Festival. Sul palco del Giffoni salirà anche Mika, ed anche tanti artisti italiani quali Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Margherita Buy, Jasmine Trinca, Carolina Crescentini, Marco Giallini, Claudio Amendola, Edoardo De Angelis, Gabriele Muccino, Giorgio Colangeli, e tanti altri ancora.

Giffoni Film Festival 2017, oggi 17 luglio l’anteprima di Cattivissimo me 3.

Oggi, lunedì 17 luglio 2017, vedremo l’anteprima dell’attesissimo “Cattivissimo me 3”, film d’animazione diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda con le voci di Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini. La proiezione è molto attesa, e sono tanti gli spettatori previsti per la giornata di oggi, 17 luglio 2017.