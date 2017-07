Il Segreto, le anticipazioni del 18 luglio: la vendetta di Cristobal

Il Segreto, le anticipazioni di martedì 18 luglio 2017: la terribile notizia. Nuovo appuntamento serale domani 18 luglio, alle ore 18.45 su Canale 5, con la soap Il Segreto. Secondo le anticipazioni ufficiali, domani assisteremo ad una terribile scoperta: il corpo senza vita ritrovato è quello di Mariana, ed il riconoscimento è stato fatto grazie ad alcuni oggetti personali che indossava il cadavere. A dare la notizia a tutti gli abitanti di Puente Viejo è Nicolas. Rosario presagiva qualcosa, ma la notizia della morte della figlia è terribile. Tra Matias e Beatriz, intanto, sembra ci sia aria di riavvicinamento…

Il Segreto, le anticipazioni di martedì 18 luglio 2017: il piano di Cristobal.

Camilia è presa dai sensi di colpa per essere stata, in passato, vicina ad Elias. Decide di andare a trovare il chimico in carcere per chiedergli il perché di alcuni suoi comportamenti. La donna, però, rischia di essere uccisa, in quanto Elias tenta di strangolarla, ma per fortuna una guardia interviene in tempo. Eulalia aveva un piano contro Cristobal: vuole farlo passare per uno dei promotori del colpo di stato. Cristobal scopre il piano, e fa rinchiudere Eulalia in manicomio.