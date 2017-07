Paola Barale e Raz Degan: le ultime news gossip al 17 luglio 2017

Paola Barale e Raz Degan, le ultime news: la polemica con Alfonso Signorini. Non accenna a placarsi la polemica tra Paola Barale e Raz Degan con Alfonso Signorini. Negli scorsi giorni il direttore della rivista Chi ha pubblicato delle foto di Paola e Raz mentre si godevano alcuni giorni di relax ad Ibiza. Questa violazione della privacy non è andata per niente giù ai due, in particolar modo perché tra le foto pubblicate da Signorini ve ne è una che ritrae Paola mentre prende il sole il topless.

Paola Barale e Raz Degan, le didascalie su Instagram contro Signorini.

Paola Barale su Instagram ha scritto un lungo post in cui chiede rispetto e minaccia di ricorrere a vie legali: “PIÙ RISPETTO E MENO SCOOP. Parlo delle recenti polemiche che mi vedono coinvolta per delle foto pubblicate sul settimanale Chi. Non mi riferisco a quelle che mi ritraggono con il mio ex compagno, ma alle foto rubate dentro casa mia, e per farlo è stata necessaria una “sana” premeditazione e organizzazione. Provo soprattutto indignazione perché mi sento violata nella mia intimità. In un momento privato. Ho piena coscienza che la vita di un personaggio pubblico sia soggetta ad episodi che non condivido, (scatti rubati e quant’altro) anche se l’ho sempre accettato mio malgrado, ma credo che in questo caso sia stato oltrepassato un limite. Ognuno fa il proprio lavoro, ma a volte bisognerebbe anteporre il rispetto allo scoop. Credo che questa sia una vera violazione nei confronti di una persona, di una donna in questo caso… Sbattuta in prima pagina solo per vendere qualche copia in più… È VERGOGNOSO soprattutto in un momento socialmente così delicato dove ogni giorno si chiede a gran voce più rispetto e meno violenza nei confronti delle donne… Bene, questa è una violenza, non ci sono scuse. In ogni caso ho dato mandato al mio legale di tutelare i miei diritti nelle sedi competenti… Grazie a tutti voi per il supporto… Buon weekend”.

Anche Raz Degan continua a commentare sui social il comportamento che Signorini ha avuto nel pubblicare foto che rubano momenti intimi: “Lasciatemi dire che il morso del serpente non è nulla rispetto al morso del tuo simile”. Ogni riferimento è puramente casuale, dunque, e Raz Degan non ci pensa due volte a difendere la sua Paola.