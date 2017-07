Tagli di capelli medi e corti Estate 2017. Tanti i tagli di capelli per l’estate 2017. Il taglio shag è uno dei tagli di capelli cult per la nuova stagione, insieme al long bob wavy, il taglio shag rivisitato con leggera scalatura è ormai un must della moda che si propone nella sua nuova versione corta. Tra gli styling più gettonati per i nuovi tagli di capelli ci sono le onde, le beach waves di grande tendenza d’estate per i tagli di capelli medio corti. Una delle mode dell’estate 2017 è in assoluto il wob, il caschetto corto con onde.

Tagli capelli medi e lob: i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017.

I nuovi tagli di capelli medi prediligono onde leggere e strutturate per lo styling. Sia gli shag che i long bob vengono impreziositi dalle nuove colorazioni con le tecniche del balayage, del sombre, del foilyage e dalle babylights che illuminano e creano contrasti. Molto gettonati i tagli corti e long pixie, con ciuffo allungato e styling versatile.

Tagli capelli corti e scalati: i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017.

Molto amati anche i caschetti scalati, con frangia piena che metteno in risalto lo sguardo. Questo il taglio sfoggiato da Milla Jovovic, un caschetto scalato impreziosito dalla frangia sbarazzina, elemento di tendenza della moda capelli dell’estate 2017.

Tagli capelli corti, bob, shag estate 2017: la gallery con i 20 tagli più glam! 1 su 20