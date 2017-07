Tagli di capelli estate 2017: ecco la gallery dei tagli di capelli più belli per questa estate 2017

Tagli di capelli estate 2017: tutte le ultime tendenze. Siamo ormai nel pieno dell’estate e il desiderio di cambiare look cresce sempre più. Vediamo allora quali sono i tagli di capelli più belli per l’estate 2017. Il wob voluminoso grazie a onde morbide e molto naturali, sarà uno dei tagli di capelli di tendenza. Se si hanno capelli un pò più lunghi fino alle spalle si trasforma in lob. Entrambi si possono portare in versione liscia o magari anche mossa proprio per richiamare l’effetto ”onde da spiaggia”. Per chi ama gli anni 80 il taglio shag è perfetto per creare una capigliatura voluminosa ma sbarazzina se molto scalata. l bobcut sarà un altro top haircut ed è quel taglio di capelli corto dietro e un pochino più lungo davanti. Il collarbone cut è una new entry tra i tagli di capelli più gettonati del momento. Ha una lunghezza sino a sfiorare le clavicole, dà un’ara sia sbarazzina che un po bon ton, a seconda dell’ hairstyle a cui viene associato; motivo per il quale viene scelto da donne anche di diverse età.

Tagli di capelli estate 2017: il collarbone cut.

Il collarbone cut è un caschetto in cui le ciocche più lunghe sfiorano le clavicole, senza arrivare ad appoggiarsi alle spalle. Lo si capisce già dal nome, visto che collarbone in inglese indica proprio la clavicola. Si può declinare in vari modi, dal taglio medio scalato o sfilato a quello più netto e pareggiato.

Tagli di capelli estate 2017: ecco la gallery dei tagli di capelli più belli per questa estate ... 1 su 12