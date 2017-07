Temptation Island 2017: è tempo di confronti, le anticipazioni di oggi 17 luglio 2017

Temptation Island 2017: tempo di confronti. Lunedì 17 luglio alle 21.10 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Siamo giunti al momento dei confronti tra le coppie. Ma vediamo cosa è successo. Alcune di loro continuano il percorso alla ricerca di conferme e chiarimenti sui propri sentimenti, per altre il viaggio volge al termine ed è giunto al confronto finale. Francesca, dopo lo scherzo che le ha fatto Ruben nella scorsa puntata, è pronta a rivederlo.

Temptation Island 2017: cosa ne sarà delle coppie?

Anche Alessio, fidanzato di Valeria, dopo essersi spinto oltre con la single Carmen, chiede il falò di confronto. Fino a questo momento la coppia sembra la più a rischio viste anche le dichiarazioni di lei, decisa a chiudere la storia dopo aver visto filmati che l’hanno delusa non poco. È tempo di confronto anche tra Nicola e Sara: quest’ultima non regge più il comportamento del fidanzato: troppo spensierato con la single Antonella e poco attento a quello che potrebbe provare la sua metà dall’altra parte del villaggio. E per quanto riguarda Francesco e Selvaggia? Lui non sopporta più le sue lamentele, mentre lei teme sempre di più la complicità tra il suo fidanzato e la single Desirèe.