Temptation Island 2017: Riccardo e Camilla tornano in Sardegna. Dopo il confronto al falò e l’aver abbandonato il programma di Temptation Island 2017 tra lacrime e sorrisi Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo torneranno in Sardegna, nel villaggio di Temptation Island. Perché questo ritorno? Che la coppia di Uomini e Donne abbia avuto un ripensamento dopo aver abbandonato lo show dopo sole due puntate? No, tutt’altro. I due sono sempre più innamorati e hanno appena festeggiato i vent’anni di lei. Il ritorno sarebbe legato all’invito ad un matrimonio. Non il loro, ma quello di una altra coppia del reality di quest’anno e Riccardo e Camilla sarebbero tra gli ospiti.

Temptation Island 2017: matrimonio a Temptation Isand.

Molto si è già vociferato su questo evento. Ad insinuare il dubbio in passato è stato un post di Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne e del programma estivo di Canale 5, che ha condiviso l’immagine di una location adibita a cerimonia nuziale accompagnata dalla didascalia: “Matrimonio…”. Chi saranno i protagonisti di questo lieto evento?