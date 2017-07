Uomini e Donne, le ultime anticipazioni: querela per Gemma Galgani?

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni: Barbara De Santi querela Gemma Galgani. Gemma Galgani, attuale protagonista del trono over della appena terminata edizione di Uomini e Donne e Barbara De Santi, che ha preso parte alle passate edizioni del programma, stando a quanto pubblicato dal settimanale di gossip “Dipiù”, sembra siano arrivate ai ferri corti. Dopo le indiscrezioni sulle possibili nozze tra Gemma e Marco Firpo e la loro possibile partecipazione all’Isola dei Famosi 2018, ecco giungere un’altra non bella notizia per Gemma Galgani: Barbara De Santi ha querelato Gemma Galgani. Nell’ultimo numero della rivista di CairoEditore, vi è la lettera che Barbara De Santi ha inviato alla protagonista indiscussa del Trono Over, Gemma Galgani. Stando alle parole esplosive scritte dalla De Santi, Gemma avrebbe partecipato allo show di Canale 5, non perché realmente interessata all’amore, piuttosto per la sua personale sete di successo. Fin qui niente di nuovo.

Uomini e Donne, trono over: Barbara De Santi agisce per vie legali.

Durante il corso della trasmissione però tra le due c’è stata un’escalation di frecciatine, che ben presto sono diventate accuse più o meno velate, fino a raggiungere le offese e perfino le minacce. Stando a quanto dichiara la De Santi, dopo la scelta di Giorgio Manetti di corteggiare Gemma e non lei, la dama bionda l’avrebbe messa ai margini, fino al punto di minacciarla e tirarle un bicchiere d’acqua in faccia. Ecco perché – stando a quanto si legge nella lettera pubblicata da “Dipiù” – Barbara ha deciso di agire per vie legali.