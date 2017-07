Cherry Season anticipazioni: tutti preoccupati  per le condizioni di salute di Seyma, 24-28 Luglio

Cherry Season anticipazioni: dal 24 al 28 Luglio. Cherry Season La stagione del cuore è la soap turca in Italia dall’estate 2016, appassionando milioni di telespettatori con la storia d’amore tra Ayaz e Oyku. Le anticipazioni dal 24 al 28 Luglio ci svelano che Ayaz chiede l’aiuto di Mete per un progetto complesso da realizzare a causa dell’intromissione di Oyku. Dopo che hanno superato brillantemente la prova, i due decidono di diventare soci. Tutti sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Seyma, depressa per l’aborto. Mete le chiede scusa ancora una volta, ma lei è tuttora ferita. Intanto Emre, stanco di essere sempre il più povero del gruppo, decide di fare doppi turni alla guida del taxi. Una telefona di Sibel interrompe Isik e Mete ad un pic nic.

Cherry Season anticipazioni: Mete è tornato quello di un tempo.

Intanto Mete, dopo aver subito l’intervento di rimozione del tumore al cervello, sembra essere tornato quello di un tempo: da consigli a Emre e aiuta Ilker con suo figlio.