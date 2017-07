Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, le ultime news. Dopo l’indiscrezione rivelata da Gabriele Parpiglia su Diana Del Bufalo, che secondo il giornalista dopo la rottura con Paolo Ruffini è ora sarebbe legata al chirurgo plastico Valerio Finocchi, è la diretta interessata a dire la sua. Con un post su Instagram Diana ha voluto esprimere quello che per lei ha rappresentato la relazione con Ruffini, che ha amato alla follia. “Ci siamo amati alla follia. Ci amiamo ancora in un’altra forma. Io non so se le persone siano destinate a stare insieme per sempre ma l’amore vero va provato almeno una volta nella vita… altrimenti l’esistenza non avrebbe senso”, ha scritto.

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, le ultime news gossip ad oggi 18 luglio 2017!

Poi la Del Bufalo, prima di ringraziare Paolo per quello che le ha insegnato durante il tempo passato insieme, ha voluto attaccare genericamente i ‘siti di gossip’. “Non giudicate da quello che vedete scritto su questi siti di gossip falliti… nessuno sa la verità, tranne noi… c’è solo amore, purezza ed entusiasmo per la vita. Paolo è un uomo unico. Stupendo. Devo a lui la persona che sono oggi. Non ti ho mai ringraziato abbastanza”, ha concluso Diana.