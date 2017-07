Elodie ed Emma Marrone, le news ad oggi 18 luglio 2017. Elodie parla della rottura con Emma!

Elodie ed Emma Marrone, le news ad oggi 18 luglio 2017. La fine della collaborazione tra Elodie ed Emma Marrone avvenuta qualche mese fa ha fatto discutere. La Marrone era diventata produttrice di Elodie e con lei aveva pubblicato due dischi. Come un fulmine a ciel sereno era arrivata pochi mesi fa la notizia dell’annullamento del concerto a Milano e l’annuncio da parte di Elodie Di Patrizi di aver cambiato management e team di lavoro.

Adesso è la stessa Elodie a parlare per la prima volta dei motivi che hanno determinato questa decisione. Ospite del Collisioni Festival a Barolo, la giovane ha spiegato: “Siamo andate d’accordo, c’è stato un rapporto molto sincero”, aggiungendo che inizialmente il carattere deciso del suo mentore le aveva persino fatto comodo: “Sì, forse avevo bisogno perché io sono sempre stata molto dura ma in quel momento ero abbastanza morbida e volubile, quindi una persona che mi dicesse cosa fare mi serviva”. “Nella mia vita ho conosciuto poche persone così tenaci. Quando lei crede fortemente in qualcosa, poi ci arriva. Io sono molto più realista, guardo tutto in modo forse pessimista…”, ha dichiarato Elodie.

“Dopo Sanremo – ha aggiunto la cantante – ho capito che forse era il momento di fare le cose a modo mio. Quando hai una persona molto forte accanto è difficile dire la propria ma non perché non le altre persone non te ne diano la possibilità”. Ed ha aggiunto:”Poi a febbraio, dopo Sanremo, ho pensato che potevo volare con le mie ali…mi sono sentita in colpa…pensi che ti stai comportando male o sei ingrata ma è giusto che le persone siano libere, che ragionino con la propria testa e facciano il loro percorso poi i rapporti quando sono sinceri rimangono sinceri…”.