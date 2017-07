Giffoni Film Festival, al via l’edizione 2017: gli attesi ospiti di quest’edizione del Festival. È tornato anche quest’anno il Giffoni FIlm Festival, giunto alla sua 47esima edizione. L’evento è partito il 14 luglio e terminerà sabato 22 luglio 2017, e sono tanti gli ospiti previsti per questa edizione. Ad inaugurare il Giffoni Film Festival è stata la bravissima e bellissima attrice Jasmine Trinca, che ha dato il via all’evento. Altre star di livello internazionale intervenute al Giffoni Film Festival sono Mika, Margherita Buy (che hanno partecipato all’evento nella giornata di sabato), Julianne Moore (c’è stata domenica). Nella giornata di ieri, 17 luglio, Giffoni ha ospitato Arisa, Lodovica Comello, Max Giusti, Paolo Ruffini e Marco Giallini.

Giffoni Film Festival 2017, il programma di oggi, 18 luglio 2017: presenti Amy Adamns e Cristiana Capotondi.

Vediamo ora quale sarà il programma di oggi, 18 luglio 2017. Ci saranno Amy Adamns, Claudio Amendola, Cristiana Capotondi, Clementino, Giovanni Veronesi. Verranno presentati i film Prima di domani, Annabelle 2: Creation.