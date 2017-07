Il Segreto, le anticipazioni del 19 luglio 2017: Nicolas assente al funerale di Mariana

Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata di domani, mercoledì 19 luglio 2017: il funerale di Mariana. Domani, 19 luglio 2017, ci sarà il consueto appuntamento con la soap Il Segreto, in onda alle ore 18.45 su Canale 5. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Mariana è morta, e tutti gli abitanti di Puente Viejo sono sconvolti. Rosario è disperata, e, insieme ai suoi figli, inizia a nutrire un dubbio: che sia stato Nicolas ad uccidere Mariana? Il fotografo, intanto, decide di non andare al funerale e di chiudere i rapporti con la famiglia della moglie.

Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata di domani, mercoledì 19 giugno 2017: Cristobal parla della zia e racconta…

Emilia è sotto il pugno di Cristobal, e questo comportamento fa insospettire tutti, in primis il marito Alfonso. Cristobal non rivela ad Emilia il vero motivo che lo ha spinto a far chiudere la zia Eulalia in manicomio: sostiene di aver visto la zia con un pugnale, pronta ad uccidere Donna Francisca. Camila, intanto, riesce a salvarsi dalle grinfie di Elias, che, durante una visita in carcere, tenta di ucciderla.