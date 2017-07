Matrimoni vip estate 2017, le nozze di Miranda Kerr: le foto del matrimonio

Miranda Kerr e Evan Spiegel sposi: la cerimonia intima davanti a 45 invitati. La modella australiana Miranda Kerr, ex Victoria’s Secret, si è sposata lo scorso 28 maggio con il fondatore di Snapchat Evan Spiegel, ma solo ora la bella modella ha reso pubblico l’evento, pubblicando su Instagram alcuni bellissimi scatti delle nozze. Il matrimonio si è tenuto presso la villa di Brentwood, in California, con soli 45 invitati, e fin ora nessuno era riuscito a rubare qualche foto o qualche particolare della cerimonia: l’evento era blindato, e l’unico a poter scattare 6e il suo fotografo Patrick Demarchelier è stato l’unico a poter scattare foto della cerimonia.

Miranda Kerr e Evan Spiegel sposi: l’abito di Miranda ispirato all’icona Grace Kelly.

Miranda Kerr ha preso ispirazione da un mito senza tempo di Grace Kelly, decidendo di indossare un abito Dior retrò da principessa. “Sinceramente non avrei potuto immaginare un abito più bello”, ha dichiarato la modella. Grace, insieme a Audrey Hepburn e a mia nonna, è sempre stata fonte d’ispirazione per me.

Miranda Kerr e Evan Spiegel sposi: le foto delle nozze.

✨❤️✨ Un post condiviso da Miranda (@mirandakerr) in data: 16 Lug 2017 alle ore 22:34 PDT

Such a magical day 😍❤️😍 Un post condiviso da Miranda (@mirandakerr) in data: 16 Lug 2017 alle ore 22:40 PDT