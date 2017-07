Raffaella Fico e Alessandro Moggi, le ultime news gossip al 19 luglio 2017

Raffaella Fico ed Alessandro Moggi, le ultime news gossip: Alessandro accompagna Raffaella al torneo di tennis Vip Master. Tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi l’amore è sempre più forte. I due hanno pranzato insieme a Milano Marittima, dove la showgirl ha partecipato al torneo di tennis Vip Master, ed Alessandro, che non la lascerebbe un attimo, l’ha accompagnata. I due sono molto teneri ed innamorati: sono arrivati al ristorante mano nella mano, e si sono sempre scambiati sorrisi, carezze e risatine complici. Tra i due l’amore va a gonfie vele, e sembra che presto ci siano in programma le nozze.

Raffaella Fico ed Alessandro Moggi, le ultime news gossip: il look estivo per un romantico pranzo al ristorante.

Al ristorante, i due erano allegri e spensierati, ed indossavano abiti adatti al grande caldo di questi giorni. Entrambi con infradito bassi ai piedi, Alessandro ha scelto un completo scuro, mentre Raffaella ha optato per un completo con short e camicetta annodata in vita dalla fantasia e dai colori brillanti. A completare il look dell’ex gieffina è una fascia in testa da cui fuoriescono i suoi lunghi capelli ricci.