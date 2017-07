Romina Power e Albano Carrisi, le ultime news. Romina Power si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato del difficile divorzio da Albano, ed ha ripercorso alcuni episodi del loro rapporto. Al giornalista che le faceva le domande ha raccontato: “Pensi che negli anni Settanta Al Bano, vessato dalle tasse, voleva che ci trasferissimo tutti a Montecarlo. Ma io dissi di no, fermamente. In fondo (ride, ndr ) sono più italiana di lui”.

Romina Power e Albano Carrisi, le ultime news gossip ad oggi 18 luglio 2017.

Per la Power c’è una terra a cui non rinuncerebbe per nulla al mondo e per la quale si impegna quotidianamente. “In Puglia trovai una famiglia vera. Anche oggi sono felice lì: con mia figlia condivido una casa tra Brindisi e Lecce e mi impegno per l’ambiente. Due giorni fa ho anche scritto una lettera a Emiliano per dire no al depuratore di Urmo, sulla costa manduriana. Uno scempio a ridosso di una zona naturale protetta. Con il governatore avevo parlato mesi fa, mi aveva detto che ci avrebbe pensato su. Poi sono iniziati i lavori, contro la volontà popolare. Ma io vado avanti”, ha detto.

Romina Power si racconta al Corriere della sera.

Romina non è neanche pentita di aver scelto l’Italia rinunciando ad una possibile carriera a Hollywood. “No, certo. E nemmeno, in fondo, mi sono pentita di aver detto di no, anni dopo, a Sergio Leone che mi voleva in ‘C’era una volta in America’, nella parte di Deborah da adulta. Ma dovevo spogliarmi: ero sposata, avevo due figli piccoli. Rifiutai. Peccato che poi quella scena sia stata tagliata. Ma sono felice di non essere andata a Hollywood. Non avrei retto molto”, ha rivelato.