Tagli di capelli estate 2017, le ultime tendenze. Tra le nuove tendenze tagli di capelli per l’estate 2017 e dell’hairstyle spopola anche questa stagione è il taglio di capelli medio, il bob ed il long bob. Si sicuro non è poi una novità l’amore degli hairstylist e di tante dive della tv e dello spettacolo per i tagli di capelli di media lunghezza, molto versatili e fashion. I long bob si confermano una tendenza più che duratura della moda capelli dell’estate 2017.

Tagli capelli estate 2017 di tendenza per un’estate super e alla moda!

Il taglio di capelli long bob del momento è asimmetrico, con le ciocche anteriori più lunghe portato con riga laterale ed onde leggere e strutturate. Un taglio perfetto per dare corpo e volume a chi ha i capelli molto fini, per un effetto extravolume. Tra i tagli di capelli più gettonati dell’estate ci sono i caschetti in tutte le loro versioni, come quello pari con frangia sfoggiato dalla bellissima showgirl Cristina Chiabotto, che per l’estate ama portare anche con spendidi styling raccolti all’indietro.

Tagli di capelli medi estate 2017: le ultime novità.

I tagli di capelli medi, in particolare il long bob così come il bob vengono declinati nella versione angolata anni 90 anche con un effetto netto e blunt per un risultato molto femminile e chic. Il taglio di capelli lob non è facilissimo da realizzare soprattutto nelle angolature per non risultare troppo pesante. Insomma, la media lunghezza sta bene a tutte e si adatta ad ogni esigenza, di versatilità e praticità, e di eleganza e raffinatezza!

Tagli capelli estate 2017: la gallery con i tagli di tendenza per un'estate super e alla moda! 1 su 25