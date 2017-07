Temptation Island 2017: Antonio ha tradito Veronica?

Temptation Island 2017: Veronica è stata tradita? Ieri 17 Luglio 2017 è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island. Sono quattro le coppie rimaste in ballo dopo l’uscita di Francesca e Ruben: chi scoppierà? Nell’ultimo appuntamento di “Temptation Island 2017” abbiamo visto Veronica e Antonio crollare miseramente. Il fidanzato è convinto di essere rinato lontano dalla ragazza e quest’ultima non ha nascosto la propria rabbia. Dalle immagini di anticipazione della puntata del lunedì successivo si nota una figura misteriosa avvicinarsi ad una single e sembra proprio che la sagoma dei capelli rivelino la presenza di Antonio in un luogo dove si credeva di non essere spiati.

Temptation Island 2017: gli sviluppi tra Selvaggia e Francesco.

Dubbi anche per Selvaggia e Francesco (aka Lenticchio), che dopo aver conquistato i fan di “Temptation Island 2017”, sembrano ormai perdere quota. La loro rimane comunque fra le coppie più amate dello show, ma ora ci si chiede se verrà messa un po’ di carne sul fuoco. Francesco vivrà un ballo molto intimo con la tentatrice, ma le ipotesi che possa aver tradito la fidanzata sembrano molto poche. Sul web intanto si scommette invece sul possibile tradimento di Selvaggia.