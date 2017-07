Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni e video quinta puntata: chi andrà al nuovo falò di confronto?

Temptation Island 2017 Ed. 4. Ancora quattro le coppie in gara a Temptation Island 2017 Ed. 4. Nella prossima puntata, la quinta puntata del reality di Canale 5 potrebbero esserci grossi colpi di scena. Dal promo della puntata di Temptation Island in onda il 24 luglio 2017 si intuisce che vedremo un falò di confronto ma non sappiamo quale coppia sarà la coppia che terminerà il suo percorso a Temptation Island 2017 Ed. 4.

Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni e video quinta puntata.

Forse arriverà il momento del confronto tra Alessio e Valeria. Già nella quarta puntata Alessio, disperato, sapeva che stava per perdere la sua donna e aveva deciso, dopo aver liquidato anche in malo modo Carmen, di chiedere il confronto con Valeria, che però non aveva accettato di incontrarlo. Alessio in base alle anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island, si è riavvicinato di nuovo a Carmen e, forse ha anche baciato la tentatrice, come appare dal promo della prossima puntata.

Ancora aria di crisi tra Francesco e Selvaggia e Nicola e Sara, sempre più intenzionati a chiudere i loro rapporti. Colpi di scena anche nella coppia formata da Veronica e Antonio, sempre più vicino alla tentatrice Jessica, con la quale avrà un momento di forte avvicinamento. Secondo i primi rumors sarà una fidanzata a chiedere il prossimo falò di confronto. Chi sarà la coppia che nella quinta puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 uscirà dal reality?

Il video con le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4.

Ecco cosa succederà nella quinta puntata! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 17 Lug 2017 alle ore 15:22 PDT