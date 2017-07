Temptation Island 2017 Ed. 4, riassunto quarta puntata. Nella puntata andata in onda ieri lunedì 17 luglio 2017, c’è stato il colpo di scena tra Francesca e Ruben, a ‘Temptation Island 2017 Ed. 4‘, il reality di successo dell’estate di Canale 5. Durante la quarta puntata della quarta stagione i due fidanzati si sono ritrovati faccia a faccia al falò di confronto, e il giovane si è mostrato forte e risoluto nel chiudere il loro rapporto. Le ha fatto vedere i video in faccia i video che l’hanno vista protagonista nel villaggio delle fidanzate in cui lei lo ha sempre denigrato.

Temptation Island 2017 Ed. 4, riassunto quarta puntata: finale a sorpresa tra Ruben e Francesca!

Al momento del confronto Francesca è rimasta senza parole di fronte a un Ruben completamente nuovo, che dichiara:” Mi manchi di rispetto. A te non andrà mai bene nessuno. Sei insicura e infelice. Che ridicola che sei. Io esco da qui orgoglioso di me. Da qui, tu esci sconfitta. Io ti vedevo come la donna della mia vita. Fine della storia. Ne trovo subito una meglio di te”. Alla fine del confronto si è alzato e se n’è andato da single. La mattina successiva, Francesca dice di voler incontrare Ruben, per chiedergli scusa, e dichiara: “Rivedendomi, mi sono fatta schifo da sola”. Ruben ha accettato le scuse, ma non è tornato sui suoi passi. Francesca lo ha abbracciato, ha tentato di baciarlo e ha pianto sulla sua spalla, gli ha chiesto addirittura di tornare a casa insieme ma lui non ha cambiato idea.

Francesca e Ruben hanno deciso di non tornare a casa insieme.